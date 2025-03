Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 10. bis zum 16. März 2025

In dieser Woche müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht von unseren Stimmungen treiben lassen. Der Mond verheddert sich immer wieder in kritische Aspekte und wirbelt die Gefühle durcheinander.

Also nicht jeder Laune nachgeben und umgekehrt auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen! Wenn uns das gelingt, dann freuen wir uns vor allem auf Mittwoch. Denn da verbinden sich Merkur und Venus und uns liegt das liebevolle Herz auf der Zunge. Singles sollten ihrem Objekt der Begierde jetzt bei einem Date ganz offen ihre Gefühle offenbaren. Aber auch langjährige Beziehungen können wir auffrischen, indem wir uns gemeinsam an schöne Erlebnisse erinnern. Wie gut das der Liebe tut!

Gleichzeitig stehen am Mittwoch aber auch noch Sonne und Saturn in Konjunktion zueinander, was uns zeigt, dass Treue der Liebe noch mehr Glanz verleiht. Es ist wichtig, dass wir die Worte aus dem Herzen sprudeln und nicht vom Verstand zensieren lassen. Denn nur das Herz spricht die Sprache der Liebe.

Der Freitag bringt mit dem magischen Vollmond (totale Mondfinsternis) dann mehr Klarheit in unser Leben und unsere Liebe. Und ein Sonne-Sextil-Uranus gibt uns die Gewissheit, dass wir alles richtig gemacht haben. Wir fühlen uns jetzt gut und das lässt uns zuversichtlich einem Wochenende entgegenschauen, bei dem vermutlich nicht alles nach Wunsch läuft.

Denn ab Samstag ist Merkur wieder rückläufig und da spielt der Computer oder das Handy gern verrückt. Wir können uns nur schwer konzentrieren und wissen nicht so recht, was wir wollen. Am besten, wir ermahnen uns zu Ruhe und Gelassenheit und lassen Stress und Hektik einfach nicht zu.