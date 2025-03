Ihr Mantra des Tages für Freitag: 14. März 2025

Das Mantra

"Es ist keine Schande, wenn ich andere um Hilfe bitte."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Vollmond in der Jungfrau macht uns zu Besserwissern. Wir wollen jedes einzelne Detail klären und lassen nicht locker, bis wir zufrieden sind. Zwar wirken die Sonne und Uranus, was eine eher unbeschwerte Stimmung bringt, aber so richtig loslassen können wir trotzdem nicht. Schon beim Aufwachen spüren wir die Mond-Saturn-Verbindung und die gibt uns das Gefühl, zu versagen. Gut, dass Merkur und Mond wirken, und wir doch noch gut durch den Tag kommen. Am Abend träumen wir uns mit Mond und Neptun einfach ein wenig davon.