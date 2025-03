Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 12. März 2025

Das Mantra

"Ich spreche aus, was mir auf dem Herzen liegt."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Mittwoch kann der beste Tag der Woche werden. Venus und Merkur stehen in Konjunktion zueinander, da hat die Liebe das Wort. Ein Heirats­antrag, warum nicht? Oder jemand gesteht uns seine Gefühle, von dem wir das gar nicht erwartet haben. Auch in langjährigen Beziehungen können die Schmetterlinge im Bauch erneut anfangen zu flattern. Wir erinnern uns daran, wie schön der Beginn dieser großen Liebe war und schwelgen zusammen in diesen Erinnerungen. Wenn sich dann auch noch Sonne und Saturn in Konjunktion verbinden, wird uns klar, welchen Glanz die Treue der Liebe verleihen kann.