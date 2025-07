Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 31. Juli 2025

Das Mantra des Tages:

"Ich öffne mein Herz für Geborgenheit und Zusammenhalt."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Genau betrachtet wäre der Donnerstag an sich ein ganz guter Tag - auch für die Liebe. Leider finden wir jedoch nicht die richtigen Worte für unsere Gefühle. Die Mondpause tagsüber macht unser Herz stumm. Erst abends verbindet sich der Mond mit Venus in einem Trigon, was uns dann schöne Momente mit lieben Menschen bescheren kann. Der Liebesplanet geht heute außerdem in das Sternzeichen Krebs. Jetzt spüren wir deutlich, wie wichtig uns die Familie, der*die Partner*in, die Kinder, der Zusammenhalt und die Geborgenheit sind. Natürlich wissen wir auch, dass in der Familie nicht immer alles eitel Sonnenschein ist. Dennoch fühlen wir uns gut.