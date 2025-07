Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 28. Juli bis 3. August 2025

Die letzten Juli-Tage sind durchwachsen und der August startet auch eher mau. Aber wir bereiten uns gut auf diese Woche vor und nehmen die Herausforderungen ohne Murren und mit einem Lächeln auf den Lippen an. Die größten Schwierigkeiten bereitet uns jetzt vor allem Liebesstern Venus. Sie legt uns so manche Steine in den Weg...

Dabei wechselt Sie am Donnerstag das Zeichen und sorgt für frischen Wind. Venus zieht in den Krebs, und da sehnen wir uns nach Liebe, Zuneigung, Nähe und Körperkontakt. Das könnte so schön sein. Aber unterbewusst spüren wir, dass da was auf uns zukommen könnte, das uns nicht gefällt.

Am Freitag verbindet sich Venus dann in einem Quadrat mit Saturn. Das war’s dann endgültig mit der guten Sommerlaune. Auf einmal verschwinden die Schmetterlinge im Bauch und es fühlt sich eher an, als würde uns ein schwerer Felsbrocken in die Tiefe ziehen. Dazu bildet die Sonne eine Konjunktion zu Merkur, was extra sensibel und empfindlich macht. Kritik kommt jetzt überhaupt nicht gut an, selbst wenn sie gut gemeint ist. Wir nehmen jeden schiefen Blick persönlich. Tipp: Jetzt bloß nicht alles persönlich nehmen!

Und am Samstag verstärkt sich die angespannte Stimmung noch, wenn sich Venus auch noch mit Neptun in einem Quadrat trifft. Das könnte im schlimmsten Fall sogar für Beziehungskrisen sorgen, wenn wir uns zu sehr in Dinge reinsteigern, die vielleicht gar nicht so schlimm sind. Darum ist es wichtig, dass wir ganz bei uns bleiben und keinen unüberlegten Schritt machen.