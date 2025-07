Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 30. Juli 2025

Das Mantra des Tages:

"Ich vertraue darauf, dass sich alles klärt."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Die schlimmeren negativen Aspekte kommen zwar erst noch, aber Mond und Jupiter läuten in der Nacht eine recht schwierige Phase ein. Da sie in einem Quadrat aufeinandertreffen, bringt der Glücksplanet alles Mögliche, nur leider kein Glück. Das kann sich auf allen Lebensebenen auswirken. Wir verzetteln uns vielleicht bei einer Investition oder wir legen uns mit Kolleg*innen an, weil wir denken, dass sie Fehler gemacht haben. Tagsüber ist dann Mondpause. Die Dinge klären und beruhigen sich. Na, ein Glück!