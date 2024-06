Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 4. Juli 2024

In den frühen Morgenstunden verbindet sich der Mond in einem Quadrat mit Saturn. Das lässt uns aus dem Schlaf hochschrecken. Wir haben vielleicht schlecht geträumt und können uns nicht mehr erinnern. Nur dieses Gefühl der Angst und dass etwas nicht stimmt oder eine Lawine auf uns zurollt, bleibt. Wir können diese Unruhe zunächst nicht abschütteln und würden am liebsten zu Hause bleiben und auch den Menschen, die uns nahestehen, raten, nicht außer Haus zu gehen. So schnell kann etwas passieren. Diese Stimmung wird im Laufe des Vormittags immer besser und wir müssen dann über unsere Angst selber schmunzeln.

