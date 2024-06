Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 7. Juli 2024

Anders als am Donnerstag, wachen wir heute auch früh auf, aber ohne Angst, sondern vielmehr mit schönen, wenn auch ein wenig verschwurbelten Gedanken. Wir kuscheln uns in die Kissen und träumen von der großen Liebe, vom neuen Eigenheim, von Sonne, Sand und Meer oder vom Traumjob. Und alles, was wir klar visualisieren können, steht quasi schon vor der Tür. Träume können sich erfüllen und dieses Wissen macht uns glücklich. Wir dürfen uns während der Mond-Opposition-Pluto nur nicht in etwas reinsteigern, was gar nicht gut für uns wäre. Manches lässt sich eben einfach nicht erzwingen.

Lesen Sie auch: Vollmond 2024: Alle Termine und seine Bedeutung im Überblick!

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de