Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 1. bis 7. Juli 2024

"Ich verlasse mich auf meine Freund*innen und sie sich auf mich!"

Und schon sind wir in der zweiten Jahreshälfte angekommen – es ist Juli und der Sommer kommt richtig in Fahrt. Machen wir es ihm einfach nach!

Dabei hilft uns am Dienstag schon mal Merkur, der sich in einem Trigon mit Neptun trifft. Jetzt dürfen wir uns auf unser Bauchgefühl verlassen. Es mag nicht immer recht haben, aber im Moment spüren wir ganz schnell, ob etwas gut oder schlecht für uns ist. Und dann mit dem Löwe-Merkur ist es wichtig, dass wir den Mut haben, nach vorn zu treten und unsere Meinung zu sagen. Wir haben eine Stimme! Also nutzen wir sie – und zwar in allen Lebensbereichen.

Am Mittwoch verbinden sich Venus und Saturn und da wird dann Treue großgeschrieben. Wir stehen hinter unserem Partner, hinter Freunden und Kollegen, wenn jemandem unrecht getan wird. Unsere Loyalität beweist, dass auf uns Verlass ist. Mit Merkur und Pluto treten uns allerdings Menschen gegenüber, die denken, dass sie die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben. Diesen Besserwissern geben wir keinen Raum und keinen Platz. Wir sind stark und selbstbewusst und können uns mit Worten sehr gut wehren.

Das wird am Freitag von Mars und Saturn belohnt. Unser Fleiß, unser unermüdlicher Einsatz und unsere Gabe, immer das Gute zu sehen und die Hoffnung nicht zu verlieren, zahlen sich aus! Das kann finanziell sein, aber auch die Anerkennung und Bewunderung von Menschen in unserem Umfeld sind ein wunderbarer Lohn für unsere Mühen.

Der sensible Neumond im Krebs am Samstag kann für Tränen sorgen – im besten Fall für Freudentränen. Die können schon mal kullern, wenn man uns liebevoll umarmt und uns sagt, wie sehr man uns liebt. Da schäumt unser Herz über vor Glück.

