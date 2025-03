Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 6. März 2025

Das Mantra

"Mein Seelenfrieden ist mir wichtiger, als Recht zu haben."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Mond trifft sich am frühen Morgen mit Venus und da könnte es im Bus zur Arbeit, beim Bäcker oder Frühsport schon erste Komplimente geben. Die nehmen wir gerne an und die Freude darüber begleitet uns durch den Tag. Wenn der Mond dann auch noch auf Jupiter trifft, haben wir richtige Glücksgefühle und spüren eine Lebensfreude, die direkt aus dem Herzen kommt. Oder von den Schmetterlingen im Bauch? Wir lassen uns jedenfalls den Tag nicht von Miesepetern verderben, denen wir am frühen Abend evtl. noch begegnen, wenn das Mond-Quadrat-Sonne wirkt. Wir gehen Streit aus dem Weg.