Ihr Mantra des Tages für Freitag: 7. März 2025

Das Mantra

"Ich gönne mir auch an einem Freitag mal Ruhe und muss keine Angst davor haben, etwas zu verpassen!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Freitag fängt noch recht gut an, aber je später es wird, umso müder und erschöpfter werden wir. Das liegt am Mond-Quadrat-Neptun, das am Nachmittag herrscht. Irgendwie kommen wir dann aus unserem Rhythmus und finden auch nicht mehr zurück. Der Körper will nicht so wie der Verstand, und das Herz hat auch nochmal eine eigene Meinung. Wir sind innerlich zerrissen. Eigentlich sollten wir Sport machen und noch wichtige Aufgaben erledigen, aber uns fehlt komplett der Elan. Dann ist das eben so! Das bes­te wäre, früh in den Feierabend zu gehen, sich zu Hause ein wenig einzuigeln und einfach mal ein paar Stunden nur für sich sein.