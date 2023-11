Ihr Mantra des Tages für Freitag: 10. November 2023

Der Freitag wird nicht ganz so unbeschwert wie die letzten Tage, aber im Grunde läuft trotzdem alles gut. Wir haben mit Merkur im Schützen nur das Gefühl, dass wir gerne mal wieder ausbrechen würden. Der Alltag, die Pflichten – das alles fühlt sich wie eine Zwangsjacke an und wir vermissen die unbeschwerte Leichtigkeit des Sommers. Da hilft es, wenn wir viel an die frische Luft gehen, in Urlaubsfotos schmökern oder die nächste Reise planen. Merkur steht aber auch im Quadrat zu Saturn und da kann nicht jeder unser Fernweh nachvollziehen. Es bringt nichts, dann lange zu diskutieren, denn eine Einigung ist nicht in Sicht.

