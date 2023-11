Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 6. November bis 12. November 2023

"I"

Es tut sich richtig viel am Sternenhimmel in dieser Woche. Und das Tolle daran ist, dass es fast ausschließlich positive Aspekte sind, die uns das Leben leichter machen. Nur der Mond bremst zwischendurch mal ein wenig. Wir starten am Montag mit Venus und Pluto. Beide Planeten wecken tiefe Leidenschaft in uns, was vor allem in festgefahrene Beziehungen wieder mehr Schwung bringt und auch neue Verbindungen verstärkt. Liebe und Sex machen wieder Spaß, es vibriert und prickelt... Beruflich helfen uns am Dienstag dann Merkur und Neptun weiter. Ein kniffeliges Problem oder Projekt wird von uns durch eine neue Idee angestoßen und endlich geht es vorwärts. Diese Kreativität sollte auch honoriert werden.

Am Mittwoch wandert dann Liebesplanet Venus in die harmonische Waage und da erkennen wir, dass wir es doch eigentlich ganz gut erwischt haben. Wir sind dankbar für die lieben Menschen und die kleinen Dinge in unserem Leben und das macht uns sehr glücklich. Der Donnerstag ist wichtig, wenn es darum geht, der Wahrheit in einer bestimmten Sache auf den Grund zu gehen. Dabei hilft Merkur im Sextil zu Pluto. Wie so oft, kann das auch unangenehm sein oder gar Herzschmerz bringen, aber lieber ein Ende mit Schrecken als umgekehrt.

Wenn am Freitag Merkur in den Schützen wandert, würden wir am liebsten alles stehen lassen, die Koffer packen und in ein fernes Land „flüchten“. Da hilft es, wenn wir die letzten Urlaubsfotos anschauen oder einfach den nächsten Urlaub planen. Vielleicht feiern wir ja mal Weihnachten in der Südsee. Am Sonntag gehen dann Mars und Uranus eine Verbindung ein. Da heißt es: schnell denken, ganz fix entscheiden und dann sofort handeln. Festgefahrene Meinungen bremsen uns nur aus. Das werden wir verhindern.

