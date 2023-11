Ihr Mantra des Tages für Samstag: 11. November 2023

Der Samstag dürfte relativ ruhig und entspannt laufen, bis sich am späteren Nachmittag der Mond und Pluto verbinden. Da kriecht plötzlich eine Angst in uns hoch mit der wir gar nicht gerechnet haben und die auch völlig irrational ist. Wir haben Horrorszenarien im Kopf, was alles schiefgehen kann. Jobverlust, Trennung, Streit mit Freunden oder finanzieller Ruin – da ist alles mit dabei. Doch diese Ängste und Zweifel ziehen das Unglück nur an, darum reißen wir uns am Riemen, atmen durch und sehen mit dem Mond-Trigon-Saturn wieder nach vorne. Es beruhigt uns sehr, wenn wir Zukunftspläne schmieden. Also los!

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de