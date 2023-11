Ihr Mantra des Tages für Freitag: 17. November 2023

Das Zusammentreffen von Mars und Neptun und von Sonne und Neptun verzaubert den Freitag. Es wird magisch. Alles Normale und Konventionelle ist uns zuwider. Wir sehnen uns nach fremden Welten, wo wir Feen, Magier, Drachen und Elfen finden. Unsere Fantasie ist grenzenlos und wir träumen uns einfach durch den Tag. Dass das am Arbeitsplatz auch störend sein kann, ist klar. Aber wenn wir es schaffen, die fantastischen Gedanken in Kreativität umzuwandeln, ist nichts unmöglich und wir können so einiges (er)schaffen, was man uns nicht zugetraut hat. Darum ist dieser magische Freitag ein sehr wichtiger Tag.

