Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 13. bis 19. November 2023

"Ich traue mir selber zu neue Wege einzuschlagen."

Das wird eine sehr spannende Woche, denn es tut sich ganz viel am Sternenhimmel. Es beginnt mit einem magischen Neumond im Skorpion. Ein Mond mit Zauberkraft. Er macht uns den Weg frei, weil er uns von Dingen erlösen kann, die uns schon lange belasten. Und schon kommt uns auf diesem Weg die Liebe entgegen, eine Liebe, mit der wir überhaupt nicht gerechnet haben. Sie erhellt uns die trüben Novembertage.

Und wenn sich Venus am Mittwoch dann mit Merkur verbindet, werden unsere Gefühle tiefer und tiefer. Und wo das Herz voll ist, geht der Mund über: Man kann die Worte einfach nicht mehr für sich behalten und jemand gesteht uns: „Ich liebe dich!“ Das kann jemand sein, den wir ewig kennen oder der neue Kollege oder der eigene Partner, der sich nach vielen Jahren Gemeinsamkeit und Gewohnheit daran erinnert hat, warum er/sie sich in uns verliebt hat.

Am Freitag sollten wir dann das Mars-Trigon-Neptun unbedingt nutzen, denn das steht für Erfolg! Eine neue, vermutlich verrückte Idee kann alles ändern. Wir wagen uns an Projekte heran, die uns zunächst sogar ein wenig Angst machen. Aber mit Mut und Kreativität schlagen wir einen Weg ein, den uns niemand zugetraut hat – am wenigsten wahrscheinlich wir selbst.

Und auch der Samstag hat es noch so richtig in sich, denn da treffen dann Sonne und Mars aufeinander. Da kribbelt es im ganzen Körper, unsere Batterien sind aufgeladen und keine Arbeit ist uns schwer genug. Wir springen morgens aus den Federn und krempeln das ganze Haus um. Wir sortieren, räumen und entsorgen alles, was wir nicht mehr brauchen. Wir werden Ballast los und haben so wieder Platz für alles Neue, das auf uns zukommt.

