Ihr Mantra des Tages für Freitag: 19. Juli 2024

Mond und Neptun stellen uns heute erneut vor nicht ganz einfache Herausforderungen. Zum einen sind wir ein wenig verplant und chaotisch, weil wir uns nicht so recht auf eine Sache konzentrieren können. Das muss nicht schlimm sein, wenn wir achtsam sind und auch mal „Stopp!“ sagen, wenn man uns zu sehr vereinnahmen oder kritisieren will. Wir hören uns an, was man uns zu sagen hat, und hinterfragen unsere Meinung oder unsere Ziele. Wenn wir aber feststellen, dass es das ist, was wir wollen, dann lassen wir uns nicht dreinreden. Insgeheim wissen wir vielleicht sogar, dass wir einen Fehler machen. Aber es ist unser Leben und wir entscheiden selbst.

