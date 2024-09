Ihr Mantra des Tages für Freitag: 20. September 2024

Das Mantra

"Ich lasse mich nicht provozieren"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Heute wachen wir mit der Mond-Opposition-Venus sehr früh und gutgelaunt auf. Wir haben wieder besser geschlafen und wollen unseren Lieben eine Freude machen. Ein schönes Frühstück auch mal unter der Woche ist da ein guter Ansatz. So viel zur positiven Seite des Freitags. Am Vormittag kann allerdings aus der gelös­ten Stimmung ganz schnell Streit entstehen. Das liegt am Mond-Quadrat-Pluto, was gerne mal zu Machtspielchen führen kann. Egal, ob in den eigenen vier Wänden oder im Job, es wird an unserem Stuhl gesägt und jemand rasselt mit den Säbeln und will uns unsere Position streitig machen. Das lassen wir nicht zu.