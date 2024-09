Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 19. September 2024

Das Mantra

"Ich gönne mir selbst Erfolge"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Mit der Sonne im Trigon zu Uranus kommt heute mal wieder frischer Wind und Schwung in die Bude. Und auch, wenn wir vom Wochenbeginn ein wenig geschwächt und ausgelaugt sind, spüren wir stündlich, wie unsere Kraft und Motivation zurückkommen. Wir haben viele Ideen, wie wir unser Leben verbessern können, und alles, was nicht gleich umsetzbar ist, wird notiert. Da sich der Mond auch noch im Sextil mit Jupiter trifft, lächelt er in seiner abnehmenden Phase wieder wohlwollend auf uns herab und will uns mit kleinen, glücklichen Fügungen wieder zum Strahlen bringen. Es geht wieder aufwärts.