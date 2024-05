Ihr Mantra des Tages für Freitag: 31. Mai 2024

Jetzt heißt es: Augen auf beim Geldausgeben, sonst könnte dieser Freitag ziemlich teuer werden. Uranus und Merkur setzen uns verrückte Ideen in den Kopf, die wir für Geistblitze halten. Aber sie locken uns nur in finanziell hochriskante Abenteuer. Da ist der Dispokredit schnell heillos überzogen und außer Schulden ist uns nichts gewiss. Leider machen uns Mond und Saturn taub für gutgemeinte Warnungen. Dennoch heißt der Tipp des Tages: Kreditkarten und große Geldscheine bleiben heute am besten unberührt. Der Abend wird aber schön, wenn unerwarteter Uranus-Besuch an unserer Tür klingelt.

