Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 1. November 2023

Unser guter Freund, der Mond, macht uns diesen Mittwoch bzw. Allerheiligen nicht gerade leicht. Er bildet zwei Quadrate. Das erste am Vormittag mit Venus und da spüren wir eine große Sehnsucht nach den Menschen, die wir verloren haben. Wir fallen so richtig in diese Emotion hinein und irgendwie ist das schrecklich schön. Wir erinnern uns und erzählen uns Geschichten von früher und legen Blumen auf die Gräber. Zum Gräbergang am Nachmittag begleiten uns Mond und Neptun und beide sorgen dafür, dass Tränen fließen. Wir fühlen uns hilflos und es fällt nicht leicht, zu akzeptieren, dass alles auf der Welt endlich ist. Auch wir selbst.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de