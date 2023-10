Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 31. Oktober 2023

Heute gibt es nur eine Verbinung und die passt ganz wunderbar zu allen, die gerne Halloween feiern. Liebesplanet Venus verbindet sich nämlich pünktlich zur Party mit Uranus. Wir fühlen uns unter Menschen bzw. gruseligen Geis­tern so richtig wohl und lassen auch Neues zu. Fremdeln gibt es heute nicht. Und unsere gute Laune wird belohnt. So schwingen wir mit dem Nachtgespenst das Tanzbein, stoßen mit dem Skelett an und plaudern fröhlich mit einem Zombie. Die Feste sind dazu da, um gefeiert zu werden. Und auch, wer Halloween nichts abgewinnen kann, kommt in einem netten Res­taurant durch einen kleinen Flirt auch auf seine Kosten.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de