Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 13. November 2024

Das Mantra

„Ich danke dem Mond für seine guten Energien!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Heute dürfen wir uns zurücklehnen und den Dingen einfach ihren Lauf lassen. Denn da sorgen zum einen schon mal Mond und Merkur dafür, dass der eine oder andere Wunsch wahr werden kann. Wir müssen nur noch die Hände aufhalten und in Empfang nehmen, was das Universum für uns bereithält. Vor allem aber gibt uns der Mond im Sextil zu Jupiter genügend Selbstvertrauen, um uns von anderen nicht länger klein machen zu lassen. Mehr noch: Wir spüren endlich die Anerkennung, die wir verdienen. Und eine Extraportion Glück halten Mond und Jupiter an diesem wunderbaren Mittwoch für uns auch bereit.