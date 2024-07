Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 17. Juli 2024

Wer vielleicht heimlich verliebt ist oder eine gute Nachricht mit sich herumträgt, und nur auf den richtigen Moment wartet, diese zu erzählen, darf das heute am frühen Morgen tun. Mond und Pluto verbinden sich nämlich und da können wir uns einfach nicht mehr zurückhalten. Wir posaunen in die Welt hinaus, was uns berührt. Verborgene Wünsche und Träume kommen an die Oberfläche – und das ist gut so. Denn der Mond verbindet sich auch noch mit Liebesplanet Venus und damit haben wir irgendwie alle Menschen und alle Lebewesen dieser Welt lieb. Wir sehen die Schönheit des Lebens und freuen uns einfach darüber.

