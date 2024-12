Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 18. Dezember 2024

Das Mantra

„Ich warte nicht lange – sonst sind andere schneller als ich!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Heute ist der schwierigste Tag in dieser Woche. Wir sind so glücklich und verträumt, dass wir nichts Böses von anderen denken und das kann tatsächlich ausgenutzt werden. Die Sonne verbindet sich im Quadrat mit Neptun, was uns sehr leicht beeinflussbar macht. Das geht ganz einfach, weil man uns Honig ums Maul schmiert und schon sagen wir Ja und Amen zu etwas, das uns eigentlich widerstrebt. Da Mond und Mars auch wirken, kann das sogar gefährlich für uns werden. Mond und Merkur flüstern uns dann die Wahrheit zu und wir reagieren entsprechend.