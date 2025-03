Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 2. April 2025

Das Mantra

„Ich lasse meiner Fantasie freien Lauf.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Auch der Mittwoch sollte mit Mond und Sonne recht harmonisch und fröhlich verlaufen. Alles, was wir uns jetzt vorstellen können, was wir visualisieren und vor unserem inneren Auge deutlich sehen, kann auch Wirklichkeit werden. Darum sind Tagträume nicht nur erlaubt, sondern unbedingt nötig. Egal, ob wir heimlich in jemanden verliebt sind, auf eine Beförderung oder auf den Zuschlag für die neue Wohnung hoffen, je klarer wir uns das ausmalen, umso schneller kann so ein Traum schon Wirklichkeit werden. Alles, was wir uns wünschen, aber nicht vorstellen können, ist vielleicht ein falsches Ziel.