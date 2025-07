Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 23. Juli 2025

Das Mantra des Tages:

"Ich behandle andere so, wie ich selbst behandelt werden will."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Dieser Mittwoch kann Knatsch und Ärger mit lieben Menschen bringen, wenn wir nicht vorsichtig sind. Zum einen kommt das, weil wir mit dem Sonne-Uranus-Sextil mehr Freiraum brauchen. Wir haben das Gefühl, nicht mehr atmen zu können und brechen aus alten Verhaltensmustern aus. Weil Venus negativ zu Mars steht, haben unsere Mitmenschen kein Verständnis dafür und es kann schnell Ärger geben. Dafür steht der Mond aber in Konjunktion zu Jupiter, was alles ein wenig leichter macht und auch noch Glück im Spiel bringen könnte. Also füllen wir gleich morgens noch einen Lottoschein aus.