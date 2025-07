Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 22. Juli 2025

Das Mantra des Tages:

"Wie die Wolken am Sommerhimmel ziehen meine Sorgen vorbei."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Sobald die Sonne in den Löwen gewandert ist, beginnt eine Zeit der Freude, des Feierns und der Leichtigkeit. Herrlich! Es flattern Einladungen ins Haus. Geburtstage, Hochzeiten, Jubiläen oder Sommerfeste finden statt und wir nehmen mit, was geht. Zwischendurch können am Abend die Mondverbindungen zu Saturn und Neptun ein wenig ins Grübeln bringen und sogar Ängste hochkommen lassen. Wir trauen dem lieben Frieden mal wieder nicht und das kann uns die gute Laune verhageln. Aber je später der Abend, umso unbeschwerter und fröhlicher werden wir wieder.