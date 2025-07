Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 27. Juli 2025

Das Mantra des Tages:

"Ich sende meine Herzenswünsche hinaus und glaube daran, dass sie sich erfüllen."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der gestrige Samstag war schon mal eine wunderbare Einstimmung ins Wochenende und auch der heutige Sonntag verspricht, recht schön und ruhig zu werden. Wir spüren das Sextil zwischen Mond und Jupiter den ganzen Tag, auch wenn es erst abends gradgenau ist. Da schadet es gar nicht, wenn wir unsere Wünsche ans Universum übergeben - denn sie könnten bald erfüllt werden. Das geht auch mit einem kleinen Ritual. Wir schreiben unseren größten Wunsch auf ein Stück Papier, zünden es in einer feuerfesten Schale an, sehen in die Flammen und sprechen den Wunsch aus. Die Asche verstreuen wir in alle vier Windrichtungen.