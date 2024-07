Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 24. Juli 2024

Das Mantra

"Ich erwarte von mir und anderen nicht zu viel."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Bevor wir morgen ein wenig entspannen dürfen, müssen wir uns auch noch durch den Mittwoch kämpfen. Wir haben hohe Erwartungen an uns und glauben, dass wir alles schaffen und erledigen können, was wir uns vorgenommen haben. Wir sind so von uns selbst überzeugt, dass wir gar nicht daran denken, auch mal Fehler zu machen. Doch, wenn sich mittags der Mond und Jupiter in einem Quadrat vereinen, werden wir vom hohen Ross gestoßen. Und es tut weh, wenn wir auf dem Boden der Tatsachen aufschlagen. Darum macht es Sinn, in Ruhe und ohne große Worte vor sich hinzuwerkeln und den Erfolg dann still und leise zu genießen.