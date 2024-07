Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 28. Juli 2024

Das Mantra

"Ich achte auf ausreichend Schlaf und Erholung!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Samstag hat vielleicht mit Streit und Ärger geendet und am Sonntag geht das fröhlich so weiter, wenn wir uns zu früh aus den Federn wagen. Bis kurz vor 7 Uhr steht der Mond noch in einem Quadrat zur Sonne und da wird kein Blatt vor den Mund genommen. Nicht von uns, aber auch Familie, Freunde, Mitbewohner oder Partner haben die Samthandschuhe ausgezogen. Jetzt wird schon zum Frühstück Tacheles geredet und das kann die Sonntagslaune gründlich verderben. Darum ist es schlau, den Wecker auszuschalten und einfach mal so lange in den Kissen zu kuscheln, wie es Spaß macht. Ein Sonntag im Bett? Hört sich doch gar nicht schlecht an!