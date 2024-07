Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 22. bis 28. Juli 2024

"Ich find meinen inneren Frieden auch in turbulenten Zeiten!"

Der Sommer nimmt Fahrt auf und die neue Woche verspricht mindestens genauso aufregend zu werden wie die letzte. Es wird eine Reise, die unser Leben mit ganz viel Freude, Großzügigkeit und Liebe erfüllt. Aber die auch die eine oder andere Gefahr birgt.

Der Montag, 22.07.2024, kommt mit jeder Menge kosmischer Einflüsse daher. Es fängt also recht schwungvoll an. Zunächst spüren wir das wunderbare Venus-Sextil-Jupiter. Das kribbelt wie perlender Champagner auf der Haut und 1000 Schmetterlinge im Bauch. Wir genießen die Liebe zu unserem Schatz, zu Freunden und Familie und Haustieren. Berührungen, Zärtlichkeiten und Küsse streicheln die Seele wie der sanfte Sommerwind. Aber es ist nicht alles gut an diesem Montag, denn das Merkur-Quadrat-Uranus kann unsere Konten leeren, wenn wir nicht aufpassen. Unerwartete Geldausgaben oder unüberlegte Käufe, können ins finanzielle Chaos stürzen. Wir bleiben also sparsam. Es wird mit Sonne und Neptun aber auch spirituell. Wir können die Reise auch nach innen antreten und unserem Herzen eine Stimme geben. Und auch Mars und Pluto wirken noch am Montag zusammen mit der Sonne im Löwen. Das hilft uns dabei, Hindernisse mutig und voller Power aus dem Weg zu schaffen. Wer sich uns in den Weg stellt, hat keine guten Karten und wer uns blöd kommt, muss mit ordentlich Gegenwind rechnen.

Das kriegen am Dienstag vor allem Neider, Rivalen und Konkurrenten zu spüren, denn dann verbindet sich die Sonne mit Pluto und wir bieten jedem die Stirn, der uns das Leben schwer machen will – sogar uns selbst, wenn wir das selbst tun.

Ab Freitag tröstet dann Merkur in der Jungfrau alle, die keinen Urlaub haben und arbeiten müssen. Merkur macht uns das wieder leichter und wir schaffen, was wir uns vornehmen.