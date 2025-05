Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 7. Mai 2025

Das Mantra

"Ich begrüße den Tag mit Freude und Bewegung."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Mittwoch wird von Venus und Pluto bestimmt, die für brodelnde Leidenschaft sorgen. Wir kuscheln ein wenig länger mit unserem Schatz in den Kissen und planen einen romantischen Abend nur zu zweit. Das frischt die Gefühle wieder auf und lässt die Liebe neu erblühen. Da der Mond in den Morgenstunden mit seiner Verbindung zur Sonne auch noch für viel Harmonie und positvie Energien sorgt, gehen wir mit einem glücklichen Lächeln in den Tag. Abends neigen wir allerdings dazu, alles ein wenig zu übertreiben, weil der Mond im Quadrat zu Jupiter steht. Da müssen wir etwas aufpassen.