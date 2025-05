Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 11. Mai 2025

Das Mantra

"Ich danke der Liebe, die mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Betrachten wir es einfach als kleine Herausforderung: Zwei Mond-Quadrate bringen uns am heuteigen Muttertag ins Grübeln. Wir haben Angst um unsere Familie, vielleicht auch um unsere Mama, wenn sie schon älter ist. Wer das Glück hat, den Tag mit ihr verbringen zu können, sollte das deshalb mit extra viel Liebe und Fürsorge tun. Denn unsere Mutter hat das ein Leben lang auch für uns gemacht. Auch wenn der Mond uns etwas überempfindlich und gereizt macht, nein, heute lassen wir kein böses Wort zu, komme, was da wolle. Wir erinnern uns an all die vielen schönen Momente, die wir mit unserer Mutter verbringen durften, und schon ist alles gut.