Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 9. April 2025

Das Mantra

"Ich mache eine Pause und gönne mir Ruhe!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Es gibt heute weder einen positiven noch störenden Aspekt zu beachten. Lediglich der Jungfrau-Mond könnte uns ärgern. Das kann sich so auswirken, dass wir uns und unser Wirken auf andere komplett überschätzen. Wir laufen Gefahr, arrogant rüberzukommen, ohne dass wir das merken. Aber wie heißt es so schön: Dummheit schützt vor Strafe nicht! So können wir vom hohen Ross fallen und das wird unangenehm werden. Kollegen, Familie und Freunde arbeiten gegen uns, nur um uns zu signalisieren, dass wir es übertreiben. Darum ist es am besten, wir lehnen uns zurück, lassen die anderen mal machen und freuen uns über den Erfolg.