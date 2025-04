Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 13. April 2025

Das Mantra

"Ich behüte meinen inneren Frieden!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Vermutlich haben wir eine schlaflose Nacht hinter uns, denn dieser Vollmond in der Waage wühlt ganz schön auf. Aber schon bald spüren wir, wie uns der Vollmond in der Waage friedvoller stimmt. Wir sind bereit, mehr Verständnis zu zeigen, und wollen mehr Harmonie und mehr Miteinander in unser Leben bringen. Kurz: Unter diesem Mond wird uns bewusst, wie wichtig der Frieden in unserem Herzen ist.