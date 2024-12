Ihr Mantra des Tages für Montag: 9. Dezember 2024

Das Mantra

„Ich schenke nur den Menschen mein Vertrauen, die es verdienen.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Wir gehen Hand in Hand mit dem Mond in die dritte Adventwoche. Er verbindet sich am Vormittag auch gleich mal mit Neptun, was sehr hilfreich ist, wenn wir noch letzte – oder erste – Weihnachtsgeschenke kaufen oder basteln wollen. Am Nachmittag trifft sich der Mond dann im Sextil mit Pluto. Da hat man immer ein gutes Gespür, ob jemand ehrlich ist oder uns anschwindelt. Wir ermutigen unsere Mitmenschen, die Wahrheit zu sagen, denn die ist niemals so schlimm, wie eine Lüge. Und, wenn sich der Mond abends mit Venus verbindet, ist alles gut und wir genießen die Liebe.