Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 15. Dezember 2024

Das Mantra

„Ich bin gut so, wie ich bin und muss mich nicht durch Lügen interessanter machen.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der letzte Vollmond in diesem Jahr findet am Vormittag des 3. Advents statt und steht in den Zwillingen. Man kann sagen, dass das der Tag der Wahrheit wird. Vielleicht waren wir zu unseren Lieben nicht immer ganz ehrlich und haben aus den verschiedens­ten Gründen geschwindelt. Das lastet aber auf unserer Seele und dieser Vollmond hilft uns dabei, zu erklären, warum wir uns so verhalten haben – und man wird uns verzeihen. Wenn wir dem Vollmond nicht nachgeben und uns stattdessen mit Neptun weiter in Lügen verstricken, verderben wir uns damit selbst den Zauber der Weihnachtszeit.