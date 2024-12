Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 10. Dezember 2024

Das Mantra

„Ich beuge Stress vor, indem ich rechtzeitig plane.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Heute kitzeln uns Mond und Merkur aus den Federn. Sie stehen in einem Trigon zueinander und helfen uns dabei, den Tag minütlich durchzuplanen. Und so kurz vor Weihnachten macht das schon Sinn, denn erfahrungsgemäß sind diese Tage und Wochen eher stressig, bis dann endlich das Christkind kommt. Außerdem lohnt es sich aber auch noch, mal wieder einen Lottoschein auszufüllen. Und zwar zwischen 17.25 und 19.25 Uhr. Denn da treffen Mond und Jupiter aufeinander, was starke Glücksenergien freisetzt. Wir können auch Jahreslose einer Lotterie an liebe Menschen verschenken. Die Chancen stehen jedenfalls gut.