Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 9. bis 15. Dezember 2024

"Wenn ich ganz ich selbst bin, wird die Liebe mich finden!"

Diese zweite Dezemberwoche wird etwas ruhiger, aber nicht weniger spannend als die letzte Woche. Es wirken nicht mehr so viele Aspekte, die zu beachten sind. Trotzdem bieten sich immer wieder tolle Chancen und Möglichkeiten.

Und Venus ist immer noch ganz vorne mit dabei. Wenn wir uns letzte Woche verguckt oder sogar richtig verliebt haben, können wir das nun ausbauen und das Band der Liebe – egal, ob frisch oder schon lange andauernd – verstärken. Das gelingt uns am besten am Donnerstag. Da trifft sich der Liebesplanet Venus mit Mars – und dann sprühen die Funken! Wir erinnern uns daran, warum wir uns vor Jahren in unseren Schatz verliebt haben und entdecken diese Seiten wieder neu. Und die Schmetterlinge toben nur so in unserem Bauch, wenn wir mit dem potentiellen Traumpartner auf dem Weihnachtsmarkt flirten.

Und am Freitag reicht dann Merkur Venus die Hand, was uns inspiriert. Wir haben richtig tolle Ideen, wie wir all unsere Herzensmenschen verwöhnen und ihnen auch schon vor Weihnachten eine Freude machen können. Das macht uns richtig glücklich und wir strahlen selbst wie das Christkind persönlich. Da stört es auch überhaupt nicht, dass Freitag, der 13. ist. Wir machen dieses unheilvolle Datum zu einem Glückstag.

Die Woche endet am Sonntag, dem 3. Advent, mit einem ganz besonderen Vollmond in den Zwillingen. Es ist der letzte Vollmond im Jahr 2024. Dieser Mond rät uns dazu, kleine Schwindeleien oder auch dicke Lügen endlich aufzuklären. Wir erkennen die Wahrheit, sodass wir in den letzten Tagen des Jahres wissen, woran wir sind. Aber der Vollmond stimmt uns auch milde. Dort wo Verzeihen möglich ist , werden wir verzeihen. Auch uns selbst!