Ihr Mantra des Tages für Montag: 20. Januar 2025

Das Mantra

„Eine positive Lebenseinstellung bringt mir Erfolg.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Mit der Sonne im Wassermann kommt eine wundervolle Unbeschwertheit auf. Alles ist einfach viel leichter und sogar Sorgen und Probleme können wir in einem anderen Licht sehen. Dazu steht gleich am frühen Morgen der Mond im Trigon zu Jupiter, was diese herrlichen Glücksgefühle auch noch verstärkt. Wir freuen uns einfach auf das, was vor uns liegt und das auch völlig zurecht. Die Woche sollte gut werden, das Jahr 2025 hat viel Schönes zu bieten. Am Abend ist es wichtig, dass wir uns gut ausdrücken und klar sagen, was Sache ist. Denn Mond und Merkur sorgen für ein Missverständnis.