Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 26. Januar 2025

Das Mantra

„Ich nehme alle Gefühle an und lasse Liebe in mein Leben.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Das sollte ein goldener Sonntag mit vielen schönen Erlebnissen werden. Zum einen ist Venus mal wieder aktiv und verbindet sich mit Mars. Da flattern schon im Winter die Schmetterlinge in unseren Bauch. Wir erinnern uns daran, wie schön es ist, sich zu verlieben und öffnen unser Herz für alle Gefühle dieser Welt. Und Merkur trifft sich dazu mit Neptun, was in vielen Dingen Klarheit bringen kann. Also vielleicht kriegen wir schon heute die Zusage für den Job, den wir uns gestern so sehr gewünscht haben. Und ein gemütlicher Brunch hebelt das Mond-Quadrat-Neptun aus.