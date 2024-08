Ihr Mantra des Tages für Montag: 26. August 2024

Das Mantra

"Ich schenke mir Vertrauen!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Die letzte Augustwoche beginnt tiefgründig, fast ein bisschen nachdenklich. Das liegt an der Verbindung vom Mond mit Pluto. Das ist eine Aufforderung, nach innen zu gehen und hinein zu blicken in unser Herz, in unsere Seele. Wir machen uns Gedanken, wer wir sind und ob wir ein guter Mensch sind. Manchmal gefällt uns auch nicht, was wir da sehen, und es macht uns unzufrieden. Das wird von Sonne und Mond, die im Quadrat zueinanderstehen, auch noch verstärkt. Dann sollten wir uns klarmachen, dass niemand perfekt ist und jeder Fehler macht – und uns selbst vergeben.

Heute ist übrigens auch ein Portaltag. So können Sie ihn nutzen.