Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 26. August bis 1. September 2024

Das Mantra der Woche: "Ich find meinen inneren Frieden auch in turbulenten Zeiten!"

Vor uns liegen recht spannende, aber zum Teil auch aufwühlende Venus-Sommertage. In dieser Woche ist der Liebesplanet der Superstar – der aber nicht nur für positive Schlagzeilen sorgt. Wie das so eben ist, bei Stars und Sternchen.

Am Dienstag zeigt sich die liebe Venus aber von ihrer schönen Seite. Sie flirtet frech mit Uranus und das können wir so richtig auskosten. Der Tag ist leicht und voller Glitzer und Glamour. Wir steigen in den Bus und schon zwinkert uns jemand zu. In der Arbeit kriegen wir ein Kompliment und abends beim Sport gibt es Blickkontakt mit potentiellen Traumpartner*innen. Es ist fast, als wäre es Frühling.

Wenn wir diesen Dienstag gut nutzen, kann es bereits ab Donnerstag gut vorangehen. Denn Merkur läuft wieder vorwärts, was nicht nur zwischenmenschlich, sondern auch finanziell und beruflich einen neuen Schub gibt. Am selben Tag zieht Neptun den Vorhang zur Seite und gewährt uns einen Blick in die nahe Zukunft. Was wir sehen, zaubert uns ein Lächeln ins Gesicht. Da wir mit Venus in der Waage eine recht tolle Ausstrahlung haben, hören wir heute von niemanden ein Nein - wie angenehm! Und weil sich Venus auch noch mit Pluto verbindet, brodelt auch Leidenschaft in uns. Da lässt man sich schon mal auf eine heiße Nacht ein oder zumindest ein Treffen, bei dem es so richtig britzelt und funkelt. Das Beste, was wir dann machen können, ist: abwarten.

Am Samstag gibt es nämlich keine besonderen Aspekte und da können wir gut zur Ruhe finden und über alles erst einmal nachdenken. In der Nacht vom ersten auf den zweiten September wandert dann Pluto in den Steinbock und wir können darauf vertrauen, dass das eine neue und sichere Basis für den Rest des Jahres bringen wird. Es ist also alles gut.