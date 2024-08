Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 1. September 2024

Das Mantra

"Ich nutze die letzten Wochen des Sommers, bevor ich ihn verabschiede!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der mystische Planet Pluto geht nun bald in den stabilen und bodenständigen Steinbock zurück. Das kommt gerade richtig, denn nach den Aufregungen des Sommers tut es gut, etwas zur Ruhe zu kommen und das, was wir haben, zu festigen. Und zwar auch und vor allem unsere Gefühle. Wir sind uns in einigen Dingen plötzlich sicher und das erleichtert vieles. Die Mond-Jupiter-Verbindung unterstreicht das und wir freuen uns einfach über diesen ersten Septembertag. Und weil Mond und Merkur auch noch positiv einwirken, können wir das laut und deutlich in Worte fassen.

Heute beginnt ein neuer Monat: Lesen Sie jetzt Ihr Monatshoroskop für den September 2024.