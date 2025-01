Ihr Mantra des Tages für Montag: 27. Januar 2025

Das Mantra

"Ich lasse mir meine gute Laune nicht verderben."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Wir starten mit Venus und Ura­nus guter Dinge in die neue Woche. Man ist fröhlich und die Lust zu flirten ist groß. Es ist aber gut möglich, dass das nicht allen gefällt und man mit kleinen, aber gemeinen Sticheleien gegen uns schießt. Das liegt wohl am starren Mond im Steinbock. Dass uns das aber überhaupt nicht stört, mag andere ärgern, wir bleiben gut gelaunt. Dann krempeln wir auch noch die Ärmel hoch und kümmern uns um liegengebliebene Arbeiten. Wir sind den ganzen Tag motiviert und haben abends auch noch Lust einen schönen Spaziergang zu machen. Und höchstwahrscheinlich spazieren wir da zu zweit Hand in Hand ...