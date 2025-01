Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 27. Januar bis zum 2. Februar 2025

"Ich werde unabhängig und lasse die Dinge los, die mir nicht gut tun."

Der Januar geht schon wieder zu Ende und wir schauen nach einem teils schönen teils durchwachsenen Monat zuversichtlich in die Zukunft, was auch sonst? Gleich am Montag beschwingt uns Venus und Uranus. Merkur steht ab Dienstag im Wassermann, was eine neue Leichtigkeit verspricht. Allerdings nur, wenn wir es schaffen, innerlich Abstand von unwichtigen Dingen zu gewinnen.

Wir sorgen uns viel zu oft um etwas, das noch gar nicht eingetroffen ist und verbauen uns so ganz wundervolle Chancen. Die haben wir ab Mittwoch, wenn der Neumond im Wassermann verweilt und Merkur sich mit Pluto trifft. Der Neumond hilft uns dabei, Abhängigkeiten loszulassen. Egal, ob es dabei ums Rauchen, um Alkohol oder um eine toxische Beziehung zu einem Menschen geht. Vielleicht wollten wir das lange nicht wahrhaben, dass wir von etwas abhängig sind – aber Merkur und Pluto öffnen uns endlich die Augen, sodass wir handeln können.

Das kann schwer werden, aber am Freitag trifft die Sonne auf Jupiter und da wirken starke positive Energien, die es uns leichter machen, mit allen Hindernissen auf unserem Weg klarzukommen. Und am Samstag, ist dann auch Venus schon wieder am Start. Ihre Verbindung zu Neptun weckt auch im größten Romantik-Skeptiker kitschige Gefühle. Das dürfen wir ruhig zulassen, soll das Herz doch überschäumen vor Glück und Emotionen, warum nicht? Vernunft darf dennoch walten. Denn, wenn Neptun im Spiel ist, kann das auch mal (Ent)Täuschungen bringen. Also genau hinschauen, auch wenn verliebte Blicke oft leicht vernebelt sind. Denn nur dann kann die großartige Liebe, nach der wir uns sehnen, am Ende auch gelingen.