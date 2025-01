Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 2. Februar 2025

Das Mantra

"Ich entscheide, was mir guttut!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Diesen Sonntag können wir nutzen, um Mond und Pluto mit ihren starken Heilungskräften wirken zu lassen. Chronische Schmerzen, eine Krankheit oder depressive Neigungen können nun mit viel Hingabe und Liebe zu uns selbst gelindert, wenn nicht sogar geheilt werden. Wir hören in uns hinein: Was brauchen wir? Was tut uns gut? Warum geht es uns schlecht und was können wir dagegen tun? Wir finden die richtigen Antworten und handeln dementsprechend. Mond und Merkur begleiten uns dann auch zu wichtigen Gesprächen, in denen es wirklich nur mal um uns und unser Seelenheil gehen darf. Wir sind für uns selbst da und das ist gut so!