Ihr Mantra des Tages für Montag: 28. Oktober 2024

Das Mantra

"Ich nutze meine Kreativität, um meinen Zielen näher zu kommen!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Mars und Neptun arbeiten Hand in Hand und damit haben wir ungewöhnliche, aber durchaus geniale Ideen. Wir schreiben sie alle auf und die eine oder andere ist auch bereits umsetzbar. Toll! Venus und Saturn machen uns dabei aber trotzdem das Leben schwer. Irgendwie können wir uns selbst nicht leiden und stoßen auch andere Menschen von uns. Damit sollten wir wirklich vorsichtig sein, denn das könnten wir bereits übermorgen schon wieder bereuen. Am Nachmittag verbindet sich der Mond mit Merkur, was sich positiv auf unser Bankkonto auswirken kann. Vielleicht ein kleiner Gewinn?