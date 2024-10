Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 28. Oktober bis 3. November 2024

Das Mantra der Woche: "Ich lasse meine Gefühle zu und vertraue meiner Intuition!"

Die letzten Oktobertage haben es teilweise nochmal in sich, während der November mit Merkur einen guten Start hinlegt. Während uns Mars und Neptun mit tollen Ideen in die Woche schicken, sorgen Venus und Saturn für Liebeskummer und Herzschmerz. Egal, wie sicher wir in einer Liebesbezie­hung waren, jetzt hinterfragen wir unsere Gefühle und die der anderen kritisch. Bevor wir uns Hals über Kopf trennen, sollten wir aber noch ein, zwei Tage abwarten. Bereits am Mittwoch schleichen sich die Emotionen näm­lich vielleicht wieder zurück in unser Herz.

Am Halloween-Donnerstag verbindet sich Merkur, der Herrscherplanet der Zwillinge, mit Uranus und da heißt es, ganz vorsichtig und überlegt in allen Geldangele­genheiten vorzugehen. Ein Fehlkauf, eine unbedachte Investition, zu der wir vielleicht überredet werden – und schon müssen wir herbe, finanzielle Verluste einstecken. Das muss nicht sein. Der November startet dann mit einem magischen Skorpion-Neumond, der uns an die Gräber unserer Lieben begleitet und uns mit verstorbe­nen Seelen verbindet, die uns dann ganz nahe sind. Ein wunderbares Gefühl, das uns tröstet und die Seele heilt. Merkur verbindet sich außerdem mit Neptun, was zusätz­lich sehr feinfühlig und intuitiv macht. Es ist, als könnten wir einen Blick in eine Welt werfen, die uns sonst verbor­gen bleibt. Merkur hat aber noch mehr zu bieten!

Am Samstag wandert er weiter in den Schützen, was unser Leben wieder ein wenig einfacher und unkompli­zier­ter gestaltet und Mars und Pluto unterstützen Merkur tat­kräftig. Am Sonntag bekriegen sich die beiden Plane­ten (Mars, Pluto) dann aber, was viel Stress und Ärger brin­gen kann. Venus und Jupiter stellen sich mutig dagegen – und werden den Kampf gewinnen und mit uns den Sieg feiern.